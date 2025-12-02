"Si riscattano due giocatori con i quali mi devo scusare. Si riscatta Zielinski, lo avevo visto l'ultimo anno di Napoli e lo scorso anno all'Inter e mi sembrava che avesse imboccato il viale del tramonto. Giocatore decadente, Zielinski di questa stagione è quasi sempre migliore in campo. Anche a Pisa entra e l'Inter fa un miglioramento. Credo che non fosse tanto ipotizzabile a inizio anno. E insisto a dirti quello che ho detto settimana scorsa: Diouf non è male, non è male a giocare a calcio, meglio da mezzala che da quinto, ma comunque è meglio di Luis Henrique".

LAUTARO

"Il migliore al mondo nel tiro di prima. La sua fotografia è quando fa gol allo Juventus Stadium due anni fa su passaggio di Thuram. Ed era un big match. In un campionato sono molto di più le gare con le piccole. Ha fatto 24 gol nell'anno della seconda stella, tra l'altro frenando. Quest'anno è a 6, l'anno scorso ne ha fatti 12, è a 18, quindi arriverà a fare altri sei gol a febbraio. Un anno e mezzo a fare i gol nell'anno della seconda stella. È in freno dal punto di vista numerico, ma se frena in campionato e l'Inter va in finale di Champions ogni anno e lui segna con Bayern e Barcellona è fattibile. Esposito gli dà una palla che Arnautovic, Taremi e Correa non mettono nemmeno in sei vite. Ho letto tiro sbagliato di pio Esposito, perché crossa forte è un tiro sbagliato. Il calcio non è molto compreso".