Durante il podcast Numer1 si discute del rigore non assegnato alla Lazio nei minuti finali della gara di sabato sera contro il Milan. Piccolo sfogo di Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico e simpatizzante biancoceleste, in merito alla decisione dell'arbitro Collu.
"Ho visto assegnare rigori in questi ultimi anni 100mila volte più dubbi. Per cui di che parliamo: è inutile che tutti gli allineati al Milan parlino. Ve lo dico subito, a me ha fatto incazzare Franco Ordine, mi ha fatto diventare una bestia.
Dopo un secondo era lì a scrivere "giustamente non concesso": ma giustamente che, Ordine? Ma giustamente cosa? Lo attacco così mi risponde: caro Franco, segui il calcio in maniera continua e hai visto assegnare rigori vergognosi e molto peggiori di questi qua".
