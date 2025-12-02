FC Inter 1908
Sfogo di Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico e simpatizzante biancoceleste, in merito alla decisione dell'arbitro Collu
Marco Astori
Durante il podcast Numer1 si discute del rigore non assegnato alla Lazio nei minuti finali della gara di sabato sera contro il Milan. Piccolo sfogo di Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico e simpatizzante biancoceleste, in merito alla decisione dell'arbitro Collu.

"Ho visto assegnare rigori in questi ultimi anni 100mila volte più dubbi. Per cui di che parliamo: è inutile che tutti gli allineati al Milan parlino. Ve lo dico subito, a me ha fatto incazzare Franco Ordine, mi ha fatto diventare una bestia.

Dopo un secondo era lì a scrivere "giustamente non concesso": ma giustamente che, Ordine? Ma giustamente cosa? Lo attacco così mi risponde: caro Franco, segui il calcio in maniera continua e hai visto assegnare rigori vergognosi e molto peggiori di questi qua".

