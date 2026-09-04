VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Quella contro il Napoli sarà una gara speciale per Dario Baccin. Infatti sarà la sua prima volta da Chief Sport Officer del club nerazzurro. Oaktree ha scelto lui per sostituire Piero Ausilio che dopo 28 anni ha lasciato l'Inter e un vuoto che Baccin è chiamato a colmare.

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"C’è chi finisce e c’è chi comincia. E Inter-Napoli, per Baccin, sarà la prima partita da Chief Sport Officer del club nerazzurro. Marotta, con il sostegno di Oaktree, ha puntato sulla continuità, promuovendo il vice di Ausilio come suo effettivo sostituto. E la fiducia nei suoi confronti è tale che non è previsto l’inserimento di un’ulteriore figura intermedia. Semmai, qualora ne emergesse la necessità, potrà essere aggiunto qualcuno, ma “sotto” lo stesso Baccin", sottolinea il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)