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Baggio: “Lippi mi chiese di fare la spia. All’Inter mi provocava, ma poi fu costretto a…”

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L'ex attaccante, Pallone d'Oro nel 1993, ha raccontato alcuni aneddoti accaduti durante la sua esperienza in nerazzurro
Fabio Alampi Redattore 

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Roberto Baggio, all'interno del suo nuovo libro autobiografico 'Luce nell'oscurità', ha raccontato alcuni aneddoti accaduti durante la sua esperienza all'Inter: "Marcello Lippi volle incontrarmi a marzo e mi chiese di fargli i nomi di chi, nello spogliatoio, avrebbe potuto remare contro di lui. Risposi a modo mio: 'Mister, io mi alleno al massimo, lei valuterà se merito di giocare o no, ma non mi chieda altro'.

Baggio: “Lippi mi chiese di fare la spia. All’Inter mi provocava, ma poi fu costretto a…”- immagine 2
Getty Images

Indispettito, Lippi cercò fin dall'estate di provocarmi, per istigare una mia reazione. Un giorno mi urlò con toni arroganti e aggressivi: 'Fenomeno, dillo ai compagni che cosa non ti sta bene'. Io risposi con la massima tranquillità: 'Mister, dica lei ai compagni cosa mi ha chiesto di fare'.

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Quando feci una battuta a un giornalista, dicendo che l'Inter era come una Ferrari pilotata da un vigile urbano, alla ripresa degli allenamenti fui messo a centrocampo per un pubblico processo davanti ai compagni. Poi Lippi fu praticamente costretto a schierarmi nello spareggio contro il Parma a Verona per la qualificazione in Champions League, furono mie le due reti decisive. Io giocavo per la mia squadra, per onorare la maglia e i tifosi. Facevo solo il mio dovere, con la passione di sempre: giocare a calcio e far divertire gli spettatori".

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