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fcinter1908 ultimora Farioli: “Mourinho? Stringergli la mano è stato emozionante. Quando vinceva all’Inter avevo…”
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Farioli: “Mourinho? Stringergli la mano è stato emozionante. Quando vinceva all’Inter avevo…”
Intervistato dal Corriere dello Sport, Francesco Farioli ha parlato del suo rapporto con l'ex allenatore nerazzurro
Intervistato dal Corriere dello Sport, Francesco Farioli, fresco vincitore del campionato portoghese col Porto, ha parlato del suo rapporto con José Mourinho che in questa stagione ha allenato il Benfica.
"Un anno fa, prima dell’ultima partita con il Twente, mi mandò un vocale per darmi qualche suggerimento e si è creato un rapporto: mi ha spiegato la città, la sua gente. Stringergli la mano prima di sfidarlo, senza dirci una parola ma con enorme rispetto, è stato davvero emozionante. Ha scritto la storia. Quando vinceva all’Inter avevo 20 anni, l’ho menzionato nella mia tesi di laurea".
(Corriere dello Sport)
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