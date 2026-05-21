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Serie A, Lautaro si aggiudica il premio di Player Of The Month di maggio

Serie A, Lautaro si aggiudica il premio di Player Of The Month di maggio - immagine 1
Altro riconoscimento per il capitano dell'Inter, decisivo e fondamentale nella conquista di scudetto e Coppa Italia
Fabio Alampi Redattore 

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Un altro riconoscimento per Lautaro Martinez: l'attaccante e capitano dell'Inter si è aggiudicato il premio di Player Of The Month di maggio della Serie A.

Serie A, Lautaro si aggiudica il premio di Player Of The Month di maggio- immagine 2
Getty Images

L'argentino, dopo aver trascorso un mese ai box per infortunio, è tornato nel momento decisivo della stagione, ed è risultato fondamentale nella conquista di scudetto e Coppa Italia da parte dei nerazzurri.

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