Altro riconoscimento per il capitano dell'Inter, decisivo e fondamentale nella conquista di scudetto e Coppa Italia

Un altro riconoscimento per Lautaro Martinez : l'attaccante e capitano dell'Inter si è aggiudicato il premio di Player Of The Month di maggio della Serie A.

L'argentino, dopo aver trascorso un mese ai box per infortunio, è tornato nel momento decisivo della stagione, ed è risultato fondamentale nella conquista di scudetto e Coppa Italia da parte dei nerazzurri.