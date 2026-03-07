Ospite del podcast The Overlap, l'ex giocatore è tornato sulla tripletta all'Inter

Gianni Pampinella Redattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 16:49)

Ospite del podcast The Overlap, Gareth Bale ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. L'ex giocatore è tornato sulla tripletta all'Inter che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. "Per quanto riguarda la consapevolezza di dove potevo arrivare e di cosa potevo fare, quella è stata la partita più importante. È stato il momento in cui ho dimostrato a me stesso di poter battere i migliori".

"Sul pullman verso San Siro, Jenas mi disse che il loro terzino destro (Maicon, ndr) era incredibile, che non smetteva mai di correre. Nella mia testa pensavo sarebbe stata una giornata molto dura. Poi però lo affronti una volta in velocità e capisci che non difende così bene. In attacco è fantastico come terzino, ma se lo punti in un certo modo, io posso correre. Così ho continuato ad attaccarlo e presto ti accorgi che stai avendo la meglio su di lui".

"Poi arriva la tripletta, serve anche un po’ di fortuna, ma a quel punto realizzi: "Mi hanno detto che è il miglior terzino destro del mondo e io l’ho appena distrutto". La mia fiducia è salita alle stelle. Ho pensato di poterlo fare contro chiunque. Da lì il tuo limite si alza, la fiducia cresce e continui a migliorare. È stato il momento in cui ho capito che non c’era più un limite".