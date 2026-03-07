Il quinto nome di una formazione talmente simbolica da diventare una poesia da imparare a memoria: Aristide Guarneri è stato uno dei simboli della Grande Inter di Helenio Herrera, la squadra che ha dominato il calcio mondiale. Nato a Cremona il 7 marzo 1938, Guarneri compie oggi 88 anni.
Aristide Guarneri compie 88 anni: “Baluardo della difesa della Grande Inter”
Arrivato a Milano nel 1958, Guarneri ha giocato nove anni con l'Inter, per poi tornare in nerazzurro nel 1969/70 per un'ultima stagione. Difensore elegante e preciso, maestro nell'anticipare gli attaccanti avversari, Aristide ha collezionato 335 presenze e 3 gol con l'Inter, diventando pilastro di una squadra leggendaria in grado di vincere tre Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.
Guarneri ha cambiato il modo di interpretare il ruolo dello stopper: con il numero 5 sulla schiena è stato un baluardo della difesa della Grande Inter insieme al capitano Armando Picchi.
Nel giorno del suo 88° compleanno Aristide Guarneri riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter e dei tifosi nerazzurri!
