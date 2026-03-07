FC Inter 1908
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, il tecnico ha parlato del momento che sta attraversando il difensore
Gianni Pampinella
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Cristian Chivu ha parlato del momento che sta attraversando Alessandro Bastoni. "I fischi? Sono cose che lui e noi non possiamo controllare. E' conseguenza di quello che è accaduto. Durerà un po', credo di sì. Dispiace perché c'è bisogno che il calcio rimanga sempre un gioco. E' una persona matura, forte e sa quanto i compagni contano su di lui e quanto abbiamo bisogno di lui".

"Il nostro rispetto e i nostri abbracci lo aiutano. Le sue prestazioni sono state di ottimo livello a Lecce e Como, nonostante i fischi. Nonostante le difficoltà emotive che un giocatore può vivere, anche senza tanta colpevolezza, gli fa onore che riesca a esprimersi ad alti livelli".

