Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Cristian Chivu ha parlato del momento che sta attraversando Alessandro Bastoni. "I fischi? Sono cose che lui e noi non possiamo controllare. E' conseguenza di quello che è accaduto. Durerà un po', credo di sì. Dispiace perché c'è bisogno che il calcio rimanga sempre un gioco. E' una persona matura, forte e sa quanto i compagni contano su di lui e quanto abbiamo bisogno di lui".