Bruno Longhi, giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato così dei giovani talenti italiani: "Noi continuiamo a dire che non nascono talenti, che la Nazionale si è impoverita, come mai, come mai...
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, senti Longhi: “Palestra è fenomenale, sulla corsia di destra pare avere…”
ultimora
Inter, senti Longhi: “Palestra è fenomenale, sulla corsia di destra pare avere…”
Bruno Longhi, giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato così dei giovani talenti italiani: ecco le sue dichiarazioni
E poi vedo giocare questi due ragazzi. Bartesaghi si è preso l'eredità di Theo Hernandez e anche se non è Theo Hernandez quello che gli chiede Allegri lo fa in maniera non dignitosa, in maniera eccezionale. Un ragazzo dotato e che sta in campo con personalità. Palestra è fenomenale, sulla corsia di destra pare avere il turbo.
Questi sono ragazzi che per la Nazionale sono tanta manna e verranno buoni, hanno entrambi 20 anni. Aggiungerei poi Zaniolo, già a 5 gol non ce l'aspettavamo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA