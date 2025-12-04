E poi vedo giocare questi due ragazzi. Bartesaghi si è preso l'eredità di Theo Hernandez e anche se non è Theo Hernandez quello che gli chiede Allegri lo fa in maniera non dignitosa, in maniera eccezionale. Un ragazzo dotato e che sta in campo con personalità. Palestra è fenomenale, sulla corsia di destra pare avere il turbo.