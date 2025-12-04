FC Inter 1908
Il Milan di Max Allegri saluta la Coppa Italia: all'Olimpico vince la Lazio, che passa ai quarti di finale della competizione
Il Milan di Max Allegri saluta la Coppa Italia: all'Olimpico vince la Lazio, che passa ai quarti di finale della competizione. A decidere il match è la zuccata di Mattia Zaccagni all'80esimo: la squadra di Sarri incontrerà al prossimo turno il Bologna.

