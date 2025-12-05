Davide Ballardini è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva. Il tecnico ha parlato della Coppa Italia criticando il format della competizione che favorisce le big. Ballardini elenca i vantaggi delle grandi squadre. "Il format della Coppa Italia non è un problema per le grandi squadre che hanno tutti i vantaggi".
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il tecnico ha criticato il format attuale della Coppa Italia
"Dal giocare in casa a saltare i turni. Ma per me è sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo. Sorprese a parte, arrivano in fondo sempre le più forti".
