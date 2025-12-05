FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ballardini: “Sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo. Non è un problema…”

ultimora

Ballardini: “Sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo. Non è un problema…”

Ballardini: “Sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo. Non è un problema…” - immagine 1
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il tecnico ha criticato il format attuale della Coppa Italia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ballardini: “Sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo. Non è un problema…”- immagine 2
Getty Images

Davide Ballardini è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva. Il tecnico ha parlato della Coppa Italia criticando il format della competizione che favorisce le big. Ballardini elenca i vantaggi delle grandi squadre. "Il format della Coppa Italia non è un problema per le grandi squadre che hanno tutti i vantaggi".

Coppa Italia
Getty Images

"Dal giocare in casa a saltare i turni. Ma per me è sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo. Sorprese a parte, arrivano in fondo sempre le più forti".

(Radio Sportiva)

Leggi anche
Inter, chi ai quarti di Coppa Italia? L’avversaria dei nerazzurri e quando si gioca
Borghi: “All’Inter si è parlato poco dell’assenza di Mkhitaryan. Per me col...

© RIPRODUZIONE RISERVATA