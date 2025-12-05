Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, il giornalista Stefano Borghi ha parlato dell'Inter della sfida col Como
Borghi: “All’Inter si è parlato poco dell’assenza di Mkhitaryan. Per me col Como gioca lui”
"Como squadra vera, squadra forte. Ha identità conclamata, ma ha sempre qualcosa di diverso in base all'avversario che affronta. Credo che ancora questa ricerca della verticalità possa essere l'arma che Fabregas sfodera a San Siro. Non so come andrà, ma quello che è certo è che a San Siro arriva una squadra forte. Mkhitaryan ha fatto mezz'ora, secondo me può partire. Un giocatore del genere in una partita così lo fai partire e poi lo cambi. L'Inter l'ha sofferta l'assenza di Mkhitaryan, ne abbiamo parlato troppo poco. Soprattutto in quelle partite lì dove lui riesce a essere un acceleratore.
Senza lui ha fatto meglio Zielinski di Sucic, è sembrato più lucido. Ma il tema è: chi toglie la palla all'altro? non sarà una partita di palleggio, ma una in cui si va e Mkhitaryan in quello... La difesa dell'Inter... Douvikas ti fa male dentro e fuori dall'area, quindi metti uno che marca come Acerbi o uno che scappa indietro".
