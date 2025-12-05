FC Inter 1908
La vittoria per 5-1 contro il Venezia qualifica i nerazzurri per il prossimo turno di Coppa, che si disputerà a febbraio
Alessandro De Felice
Con la vittoria per 5-1 a San Siro contro il Venezia l'Inter si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Un successo netto, arrivato grazie ai gol di Diouf, Esposito, Thuram (doppietta) e Bonny.

Con questo successo l'Inter vola dunque ai quarti dove affronterà la vincente di Roma-Torino: la sfida tra giallorossi e granata si disputerà all'Olimpico il 13 gennaio. L'Inter disputerà dunque i quarti contro la vincente di questa sfida a San Siro: il programma dei quarti di finale è ancora da definire, con i match che si giocheranno a febbraio (4 o 11).

I nerazzurri si trovano nella parte destra del tabellone, nella metà superiore. Nella parte inferiore il Napoli ha eliminato il Cagliari ai calci di rigore e affronterà la vincente tra Fiorentina e Como.

Dopo gli ottavi anche i quarti di finale saranno in gara unica, in casa della squadra con la testa di serie migliore. Le semifinali si svilupperanno su andata e ritorno, mentre la finale in gara secca si giocherà mercoledì 13 maggio 2026.

IL PROGRAMMA DEI QUARTI

Bologna/Parma – Lazio/Milan

Juventus – Atalanta

Inter – Roma/Torino

Fiorentina/Como – Napoli

COPPA ITALIA 2025/26: LE DATE

Ottavi di finale: mercoledì 3 dicembre 2025 - martedì 27 dicembre 2025

Quarti di finale: mercoledì 4 febbraio 2026 - mercoledì 11 febbraio 2026

Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026

Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026

Finale: mercoledì 13 maggio 2026

(Fonte: Inter.it)

