Con la vittoria per 5-1 a San Siro contro il Venezia l'Inter si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Un successo netto, arrivato grazie ai gol di Diouf, Esposito, Thuram (doppietta) e Bonny.
Inter, chi ai quarti di Coppa Italia? L’avversaria dei nerazzurri e quando si gioca
Con questo successo l'Inter vola dunque ai quarti dove affronterà la vincente di Roma-Torino: la sfida tra giallorossi e granata si disputerà all'Olimpico il 13 gennaio. L'Inter disputerà dunque i quarti contro la vincente di questa sfida a San Siro: il programma dei quarti di finale è ancora da definire, con i match che si giocheranno a febbraio (4 o 11).
I nerazzurri si trovano nella parte destra del tabellone, nella metà superiore. Nella parte inferiore il Napoli ha eliminato il Cagliari ai calci di rigore e affronterà la vincente tra Fiorentina e Como.
Dopo gli ottavi anche i quarti di finale saranno in gara unica, in casa della squadra con la testa di serie migliore. Le semifinali si svilupperanno su andata e ritorno, mentre la finale in gara secca si giocherà mercoledì 13 maggio 2026.
IL PROGRAMMA DEI QUARTI
Bologna/Parma – Lazio/Milan
Juventus – Atalanta
Inter – Roma/Torino
Fiorentina/Como – Napoli
COPPA ITALIA 2025/26: LE DATE
Ottavi di finale: mercoledì 3 dicembre 2025 - martedì 27 dicembre 2025
Quarti di finale: mercoledì 4 febbraio 2026 - mercoledì 11 febbraio 2026
Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026
Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026
Finale: mercoledì 13 maggio 2026
