Con la vittoria per 5-1 a San Siro contro il Venezia l'Inter si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Un successo netto, arrivato grazie ai gol di Diouf, Esposito, Thuram (doppietta) e Bonny.

Con questo successo l'Inter vola dunque ai quarti dove affronterà la vincente di Roma-Torino: la sfida tra giallorossi e granata si disputerà all'Olimpico il 13 gennaio. L'Inter disputerà dunque i quarti contro la vincente di questa sfida a San Siro: il programma dei quarti di finale è ancora da definire, con i match che si giocheranno a febbraio (4 o 11).

I nerazzurri si trovano nella parte destra del tabellone, nella metà superiore. Nella parte inferiore il Napoli ha eliminato il Cagliari ai calci di rigore e affronterà la vincente tra Fiorentina e Como.