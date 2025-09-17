Inter, Chivu ripete che la squadra è forte e che si guarda solo al risultato:

"L'Inter è forte ma è discontinua, ha detto che manca poco per trovare la continuità. Servono una serie di prestazioni per mettere le cose a posto. Deve ritrovare la usa dimensione. Chivu paga il fatto che il gruppo è stanco e deve ancora metabilizzare il ko in finale di Champions. E non so se ci sia altro. Paga molto lo stato di forma di molti big".