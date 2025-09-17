Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'Inter. I nerazzurri stasera affronteranno l'Ajax all'Amsterdam Arena. "Questo Ajax non mi sembra uno squadrone, deve provare a vincere in trasferta".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Impallomeni: “Inter forte ma discontinua. L’Ajax non sembra uno squadrone. Chivu paga…”
ultimora
Impallomeni: “Inter forte ma discontinua. L’Ajax non sembra uno squadrone. Chivu paga…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'Inter
Inter, Chivu ripete che la squadra è forte e che si guarda solo al risultato:—
"L'Inter è forte ma è discontinua, ha detto che manca poco per trovare la continuità. Servono una serie di prestazioni per mettere le cose a posto. Deve ritrovare la usa dimensione. Chivu paga il fatto che il gruppo è stanco e deve ancora metabilizzare il ko in finale di Champions. E non so se ci sia altro. Paga molto lo stato di forma di molti big".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA