FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Impallomeni: “Inter forte ma discontinua. L’Ajax non sembra uno squadrone. Chivu paga…”

ultimora

Impallomeni: “Inter forte ma discontinua. L’Ajax non sembra uno squadrone. Chivu paga…”

Impallomeni: “Inter forte ma discontinua. L’Ajax non sembra uno squadrone. Chivu paga…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Impallomeni: “Inter forte ma discontinua. L’Ajax non sembra uno squadrone. Chivu paga…”- immagine 2

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'Inter. I nerazzurri stasera affronteranno l'Ajax all'Amsterdam Arena. "Questo Ajax non mi sembra uno squadrone, deve provare a vincere in trasferta".

Impallomeni: “Inter forte ma discontinua. L’Ajax non sembra uno squadrone. Chivu paga…”- immagine 3
Getty Images

Inter, Chivu ripete che la squadra è forte e che si guarda solo al risultato: 

—  

"L'Inter è forte ma è discontinua, ha detto che manca poco per trovare la continuità. Servono una serie di prestazioni per mettere le cose a posto. Deve ritrovare la usa dimensione. Chivu paga il fatto che il gruppo è stanco e deve ancora metabilizzare il ko in finale di Champions. E non so se ci sia altro. Paga molto lo stato di forma di molti big".

(TMW Radio)

Leggi anche
San Siro, vice sindaco Scavuzzo: “Proposta non più modificabile. Il Milan ci ha detto...
Condò: “Inter, serve sangue fresco per non crollare a marzo: faccio i nomi! Retromarcia su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA