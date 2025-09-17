La Lega Serie A ha comunicato le date in cui si svolgeranno le due semifinali e la finale di Supercoppa italiana

Si svolgerà nuovamente a Rihadh la 38ª edizione della Supercoppa Italiana. La Lega Serie A ha comunicato le date in cui si svolgeranno le due semifinali e la finale. L'Inter affronterà il Bologna venerdì 19 dicembre 2025. Di seguito il comunicato della Lega: "I Club che si contenderanno la EA SPORTS FC Supercup saranno la Società Campione d’Italia 2024/2025 ( SSC Napoli ), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 ( Bologna FC ), la seconda classificata in Campionato nella stagione 2024/2025 ( F.C. Internazionale ) e la finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa ( A.C. Milan )".

"La prima Semifinale sarà Napoli - Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna - Inter (venerdì 19 dicembre 2025). La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 180 territori nel mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione. Il Regolamento della competizione sarà reso noto nei prossimi giorni".