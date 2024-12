Federico Balzaretti, in onda su Twitch con "Cronache di Spogliatoio", ha parlato della sconfitta dell'Inter sul campo del Bayer Leverkusen: "Dal punto di vista della solidità difensiva, l’Inter sembra aver trovato un buon equilibrio, nonostante ad inizio stagione concedesse qualcosa di più in campionato. Tuttavia, davanti qualcosina manca, c’è una mancanza evidente di incisività. Il Taremi visto finora, purtroppo, non è quello che ci aspettavamo. Era partito anche abbastanza bene, a Manchester era stato brillante, ma negli ultimi due mesi è in evidente fase involutiva".

"L'Inter costruisce il proprio gioco sul centrocampo, ma poi davanti serve pungere. Zero tiri in porta sono un dato importante per una squadra come l'Inter. E quando tu non pungi mai, il rischio è che il pericolo arrivi a te. La sensazione durante la partita era che l'Inter non potesse mai prendere gol, ma allo stesso tempo sembrava incapace di segnarne. Sembrava una gara destinata a finire 0-0".