Non si è di certo risparmiato Bonny nella sua prima da titolare all'Inter. Un gol e tre assist il bottino collezionato dal francese, che ha fatto abbondantemente vedere di poter aiutare la squadra a reggere l'urto dell'assenza del suo connazionale Thuram.
Serie A, da due anni non si vedeva un exploit come quello di Bonny: l’ultimo a riuscirci…
Numeri importantissimi per il francese alla prima da titolare in nerazzurro: non si vedevano in Italia dalla stagione 22/23
Un coinvolgimento tale in zona gol in un'unica partita raramente si è visto di recente in Serie A. Tre assist in una sola partita mancavano infatti dalla stagione 22/23: li realizzò Jovic, in un Fiorentina-Sampdoria 5-0. Nella stessa annata si trova anche l'ultimo precedente completamente sovrapponibile all'exploit dell'ex Parma. Mimmo Berardi, in Milan-Sassuolo 2-5, realizzò una rete e tre passaggi decisivi per sigilli dei suoi compagni.
