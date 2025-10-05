Le parole dell'ex attaccante sul momento dei nerazzurri e sulle qualità aggiunte al lavoro della squadra da parte di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 19:16)

A Skysport, all'indomani dalla vittoria dell'Intersulla Cremonese, Fabio Quagliarella ha parlato del momento dei nerazzurri e delle chance della squadra di Cristian Chivu di contendere lo scudetto alle altre big della Serie A. Queste le parole dell'ex attaccante della Samp:

-L'Inter sembra poter andar dritto come in altre stagioni...

Sono d'accordo. Da inizio stagione che dico che l'Inter, all'inizio sulla carta, possa essere la rivale numero uno del Napoli. In questo momento lo sta dimostrando e poi siamo all'inizio e la squadra di Conte può anche perdere dei punti nonostante sia fortissimo. La squadra nerazzurra può stare lì per rosa, qualità dei giocatori, per mentalità, sono abituati a stare sempre in vetta. Con Bonny ed Esposito fanno capire che Chivu dà loro fiducia perché ha bisogno di allungare la panchina, di avere alternative.

-Si parla tanto di Chivu. Il primo Conte, quando approdò alla Juve, non aveva tutte queste panchine in Serie A...

Chivu ha dimostrato intelligenza. Ha calcato quello che ha lasciato Inzaghi però poi ci ha messo del suo: il gioco verticale, la riaggressione, meno possesso e sta dimostrando le sue idee. Anche Conte alla Juve non aveva 500 panchine in Serie A. Ma se i giocatori capiscono che l'allenatore anche se giovane e non ha tante esperienze, ma ha delle belle idee e le mette in campo e vedi i risultati lo segui a maggior ragione ancora di più.

-La riaggessione?

Quando perdi la palla devi subito provare a riprenderla. Quando l'allenatore ti chiede questo hai una reattività mentale, è un bello stimolo. Quando giochi in casa ti porti il pubblico dalla tua parte quando riaggredisci sui contrasti. Sono piccolezze che fanno la differenza.

(Fonte: SS24)