"Credo sia stata una farsa, ma anche una mossa strategica. Devono in qualche modo giustificare l'ingiustificabile"

Marco Macca Redattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 02:02)

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"Credo sia stata una farsa, ma anche una mossa strategica. Devono in qualche modo giustificare l'ingiustificabile, e il modo migliore per loro è quello di creare scompiglio e attaccare il Barcellona in tutti i modi possibili".

Il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, si è preso qualche giorno prima di replicare alle accuse lanciate da Florentino Perez: il n.1 del Real Madrid, nell'annunciare nuove elezioni e di candidarsi ancora alla presidenza, aveva accusato i rivali catalani di "pagare gli arbitri". Affermazioni che hanno fatto insorgere gli stessi direttori di gara che hanno presentato formale ricorso alla commissione disciplinare.

Laporta dal canto suo ha replicato annunciando le contromosse del Barca: "Non lo permetteremo. Noi del club reagiremo sicuramente - ha sottolineato il massimo dirigente dei campioni della Liga -. Quegli attacchi sono stati anche strategici: distogliere l'attenzione da due anni senza vincere nulla li ha messi molto in difficoltà. Devono giustificare l'ingiustificabile, e il modo migliore per farlo è lavare i panni sporchi in pubblico".