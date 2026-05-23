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Barcellona, Laporta contro Florentino Perez: “Attacca il Barca per creare scompiglio”

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"Credo sia stata una farsa, ma anche una mossa strategica. Devono in qualche modo giustificare l'ingiustificabile"
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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"Credo sia stata una farsa, ma anche una mossa strategica. Devono in qualche modo giustificare l'ingiustificabile, e il modo migliore per loro è quello di creare scompiglio e attaccare il Barcellona in tutti i modi possibili".

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Il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, si è preso qualche giorno prima di replicare alle accuse lanciate da Florentino Perez: il n.1 del Real Madrid, nell'annunciare nuove elezioni e di candidarsi ancora alla presidenza, aveva accusato i rivali catalani di "pagare gli arbitri". Affermazioni che hanno fatto insorgere gli stessi direttori di gara che hanno presentato formale ricorso alla commissione disciplinare.

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Laporta dal canto suo ha replicato annunciando le contromosse del Barca: "Non lo permetteremo. Noi del club reagiremo sicuramente - ha sottolineato il massimo dirigente dei campioni della Liga -. Quegli attacchi sono stati anche strategici: distogliere l'attenzione da due anni senza vincere nulla li ha messi molto in difficoltà. Devono giustificare l'ingiustificabile, e il modo migliore per farlo è lavare i panni sporchi in pubblico".

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