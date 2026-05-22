Il club di Old Trafford ha ufficialmente annunciato oggi l'ingaggio dell'ex centrocampista inglese

Gianni Pampinella Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 23:32)

Michael Carrick è il nuovo allenatore del Manchester United. Il club di Old Trafford ha ufficialmente annunciato oggi l'ingaggio dell'ex centrocampista inglese, 44 anni, con un contratto biennale e opzione per una stagione aggiuntiva fino al giugno 2029.

Una scelta che segna una netta inversione di tendenza rispetto all'era di Ruben Amorim, caratterizzata da una forte esposizione mediatica e da una gestione spesso impulsiva. Sir Alex Ferguson, che lo ha allenato per oltre un decennio, ha sempre sostenuto che Carrick fosse stato sottovalutato anche in nazionale. A suo giudizio, l'ex regista mancava di quella spavalderia che contribuì a rendere protagonisti Frank Lampard e Steven Gerrard agli occhi dei commissari tecnici inglesi. Una riservatezza che, se da calciatore ne avrebbe limitato la considerazione, oggi rappresenta uno dei punti di forza che hanno convinto i dirigenti dello United.

Carrick è infatti l'opposto del suo predecessore. Se Amorim era passione allo stato puro, dentro e fuori dal campo, il nuovo tecnico è da sempre sinonimo di equilibrio e misura. Da centrocampista era il metronomo della squadra, un punto di riferimento silenzioso capace di dare ordine al gioco. Da allenatore ha mantenuto la stessa cifra stilistica, costruendo la propria credibilità attraverso il lavoro quotidiano più che attraverso le dichiarazioni.

Nell'ambiente United questa caratteristica è stata particolarmente apprezzata. Il club è impegnato in un profondo processo di ricostruzione e la capacità di Carrick di dialogare con tutte le componenti della società, dai dirigenti allo spogliatoio, è stata considerata un elemento decisivo. Anche i risultati hanno pesato. L'obiettivo della qualificazione alla Champions League è stato raggiunto con anticipo e il tecnico gode di un forte sostegno interno tra i giocatori. A fare la differenza è stata soprattutto la percezione che Carrick incarni i valori storici del Manchester United.