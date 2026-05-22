Il pensiero del noto giornalista nel confronto tra le due squadre e non solo nell'ultimo intervento radiofonico

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 23:46)

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Su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’editorialista Xavier Jacobelli. Queste le sue dichiarazioni: "Mi dispiace molto per l’addio di Conte al Napoli. Oltre al fatto che c’era ancora un anno di contratto, è una missione incompiuta.

Evidentemente ci sono altre motivazioni che giustificano questa separazione. Solo i diretti interessati lo sanno e ce lo spiegheranno a suo tempo.

C’è anche la possibilità che ci sia un richiamo per Antonio Conte al ruolo di ct della nazionale italiana, ma questo ce lo potrà dire solo il nuovo presidente della federcalcio quando sarà eletto dal consiglio federale a giugno.

Allegri al Napoli? Siamo alla fine del campionato ed è normale che le notizie del calciomercato stiano impazzando come al solito. Noi dobbiamo registrare ogni ipotesi e le indiscrezioni e seguire l’evolversi della situazione ora per ora. Solo una settimana il futuro del tecnico livornese era in bilico dopo la sconfitta in casa contro l’Atalanta. Con la vittoria con il Genoa adesso i rossoneri sono tornati in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League.

Sicuramente la grande discriminante per il futuro dei rossoneri è la qualificazione alla prossima Champions League, ma per questo aspettarei di capire anche quali saranno le decisioni di Cardinale a livello di struttura dirigenziale e societaria al termine di questa stagione. Mai come quest’anno, mi sembra che il mercato degli allenatori sia scoppiettante. Molte posizioni sono suscettibili ad un cambiamento.

L’esempio dell’Arsenal ci insegna tanto, soprattutto che la continuità di gestione è fondamentale per una squadra. Guardiamo la differenza tra Inter e Juventus.

Dopo l’ultimo scudetto vinto nel 2020 firmato Maurizio Sarri la Juventus ha cambiato 11 dirigenti, 6 allenatori e ha speso 875 milioni di euro sul mercato in sei stagioni. Da quando è arrivato Marotta nella dirigenza nerazzurra, l’Inter ha vinto 9 trofei di cui tre scudetti con tre allenatori diversi, tre coppe italia e tre supercoppa di lega. Se dai giudizi frettolosi senza concedere ad una conduzione tecnica e ad una struttura societaria di continuare a lavorare poi produci questi effetti”.