Marco Macca Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 20:16)

Il ritorno del Barcellona al Camp Nou ristrutturato è stato nuovamente posticipato. Il club blaugrana ha annunciato che lo stadio non sarà pronto per ospitare la prossima partita di Champions League del club contro l'Olympiakos, il 21 ottobre prossimo, perché manca ancora il permesso del consiglio comunale.

La terza partita stagionale avrà ancora come palcoscenico lo stadio Olimpico di Montjuic, dove ieri sera il Barca è stato sconfitto 2-1 dal Paris Saint Germain. A più di due anni dall'inizio dei lavori di ristrutturazione, lo stadio non è ancora pronto per ospitare le partite, anche con una capienza ridotta rispetto a quella definitiva che sarà di 105mila posti.

L'inaugurazione era prevista per novembre 2024, ma i lavori hanno subito diversi ritardi mentre i vigili del fuoco hanno dichiarato che ci sono ancora problemi di sicurezza, specie per i percorsi di evacuazione.