Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano , ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League: "Se giocava la Sammartinese martedì, finiva 3-0 lo stesso. Poca roba, scapoli contro ammogliati: l'Inter poteva giocare anche con l'Under 23 e vinceva.

C'è stata troppa differenza. Io continuo a spingere: quando tu domini in Europa giocando a 4, coi terzini che vanno e a due col perno in mezzo, a me piace così. Se tu giochi a 3 difendendo a 5, mi annoia: io spero e penso che prima o poi Chivu mi farà contento. Io lo stimo ma non lo sento: se lo vedo lo abbraccio perché ho una grande stima, vorrei vedere un'Inter europea e non un'Inter che arriva due volte in finale sempre in difesa anche con imprevisti.