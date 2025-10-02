Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League: "Se giocava la Sammartinese martedì, finiva 3-0 lo stesso. Poca roba, scapoli contro ammogliati: l'Inter poteva giocare anche con l'Under 23 e vinceva.
Cassano: “Slavia? Inter vinceva pure con U23! Non sento Chivu, ma gli chiedo di…”
C'è stata troppa differenza. Io continuo a spingere: quando tu domini in Europa giocando a 4, coi terzini che vanno e a due col perno in mezzo, a me piace così. Se tu giochi a 3 difendendo a 5, mi annoia: io spero e penso che prima o poi Chivu mi farà contento. Io lo stimo ma non lo sento: se lo vedo lo abbraccio perché ho una grande stima, vorrei vedere un'Inter europea e non un'Inter che arriva due volte in finale sempre in difesa anche con imprevisti.
Voglio vedere la mia squadra che domina: oggi ha il play tra i tre più forti al mondo, Calhanoglu, che all'inizio voleva andar via ma fa la differenza. Deve giocare a 4 con lui che gestisce la palla: ma non so se arriverà, non ci sono le condizioni. Ma io lo spero, voglio vedere una squadra con l'identità di Chivu e non la continuità di quell'altro: io voglio cambiare".
