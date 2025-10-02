FC Inter 1908
Cassano: “Slavia? Inter vinceva pure con U23! Non sento Chivu, ma gli chiedo di…”

A Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League
Marco Astori
Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League: "Se giocava la Sammartinese martedì, finiva 3-0 lo stesso. Poca roba, scapoli contro ammogliati: l'Inter poteva giocare anche con l'Under 23 e vinceva.

C'è stata troppa differenza. Io continuo a spingere: quando tu domini in Europa giocando a 4, coi terzini che vanno e a due col perno in mezzo, a me piace così. Se tu giochi a 3 difendendo a 5, mi annoia: io spero e penso che prima o poi Chivu mi farà contento. Io lo stimo ma non lo sento: se lo vedo lo abbraccio perché ho una grande stima, vorrei vedere un'Inter europea e non un'Inter che arriva due volte in finale sempre in difesa anche con imprevisti.

Voglio vedere la mia squadra che domina: oggi ha il play tra i tre più forti al mondo, Calhanoglu, che all'inizio voleva andar via ma fa la differenza. Deve giocare a 4 con lui che gestisce la palla: ma non so se arriverà, non ci sono le condizioni. Ma io lo spero, voglio vedere una squadra con l'identità di Chivu e non la continuità di quell'altro: io voglio cambiare".

