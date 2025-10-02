Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League: "Ne abbiamo viste tante con questa solidità, quando è centrata e stanno tutti bene, la vittoria arriva facile.
Sulle dichiarazioni di Chivu in cui dice che ci vuole equilibrio, tu sei l'Inter: se perdi con la Juve e ti riconoscono che non meritavi di perdere ci sta, ma se perdi con l'Udinese o con squadre con cui non devi, è normale che arrivano le critiche. Come è normale che arrivano i complimenti quando tutti riconoscono la tua identità e tu lo dimostri.
Mi hanno un po' sorpreso queste dichiarazioni in cui lui vede troppa criticità nelle sconfitte e troppa esaltazione nelle vittorie. Per me l'Inter, come le altre, va analizzata: quando perdi con l'Udinese in quel modo è normale che arrivano le critiche".
