Barcellona, Yamal si fa male: salta anche la Spagna, è in dubbio per il Real

Il fuoriclasse dei blaugrana si fa male nuovamente: ricomparsi i dolori al pube, è a rischio per il Clasico

Il 18enne blaugrana, tornato titolare mercoledì contro il Psg in Champions League, soffre di nuovo di dolori al pube "ricomparsi dopo la partita contro il PSG" ha scritto il Barcellona in una nota, aggiungendo che l'ala sarà fuori domenica contro il Siviglia in Liga e "per due o tre settimane".