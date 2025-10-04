FC Inter 1908
Barcellona, Yamal si fa male: salta anche la Spagna, è in dubbio per il Real

Il fuoriclasse dei blaugrana si fa male nuovamente: ricomparsi i dolori al pube, è a rischio per il Clasico
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Il Barcellona dovrà fare a meno di Lamine Yamal per almeno due-tre settimane.

Il 18enne blaugrana, tornato titolare mercoledì contro il Psg in Champions League, soffre di nuovo di dolori al pube "ricomparsi dopo la partita contro il PSG" ha scritto il Barcellona in una nota, aggiungendo che l'ala sarà fuori domenica contro il Siviglia in Liga e "per due o tre settimane".

Yamal, che era stato convocato dal ct della Spagna Luis de la Fuente, salterà le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Georgia e Bulgaria.

È in dubbio anche per le prossime partite del Barcellona, ;;tra cui il Clasico contro il Real Madrid del 26 ottobre.

(Fonte: ANSA)

