Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha analizzato il momento dell'Inter elogiando il tecnico romeno
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha analizzato il momento dell'Inter. L'ex giocatore giudica positivamente il lavoro svolto fin qui da CristianChivu che, dopo un inizio claudicante, è riuscito a mettere la squadra nei binari giusti e ha centrare quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions.

"Sono contento di come sta lavorando Chivu. Credo stia recuperando punti anche agli occhi dei più scettici e penso che possa essere l'allenatore giusto. Gli è stata data una grande opportunità, ma lui è giovane e preparato".

(TMW Radio)

