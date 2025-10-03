Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha analizzato il momento dell'Inter. L'ex giocatore giudica positivamente il lavoro svolto fin qui da CristianChivu che, dopo un inizio claudicante, è riuscito a mettere la squadra nei binari giusti e ha centrare quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions.
"Sono contento di come sta lavorando Chivu. Credo stia recuperando punti anche agli occhi dei più scettici e penso che possa essere l'allenatore giusto. Gli è stata data una grande opportunità, ma lui è giovane e preparato".
