Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha analizzato il momento dell'Inter. L'ex giocatore giudica positivamente il lavoro svolto fin qui da Cristian Chivu che, dopo un inizio claudicante, è riuscito a mettere la squadra nei binari giusti e ha centrare quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions.

"Sono contento di come sta lavorando Chivu. Credo stia recuperando punti anche agli occhi dei più scettici e penso che possa essere l'allenatore giusto. Gli è stata data una grande opportunità, ma lui è giovane e preparato".