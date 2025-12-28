FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Barella a un passo dalle 200 vittorie con l’Inter. E l’Atalanta gli porta bene

ultimora

Barella a un passo dalle 200 vittorie con l’Inter. E l’Atalanta gli porta bene

Barella a un passo dalle 200 vittorie con l’Inter. E l’Atalanta gli porta bene - immagine 1
Il centrocampista nerazzurro vuole raggiungere un altro traguardo e scrivere ulteriormente il suo nome nella storia interista
Fabio Alampi Redattore 

L’Atalanta è l’avversaria contro cui Nicolò Barella ha segnato più gol in Serie A, tre in totale. A livello personale, il centrocampista è vicino a un traguardo importante: 200 vittorie con l’Inter in tutte le competizioni, al momento sono appunto 199 le gare vinte dal numero 23.

Barella a un passo dalle 200 vittorie con l’Inter. E l’Atalanta gli porta bene- immagine 2
Getty Images

Dal suo arrivo in nerazzurro, solo Lautaro Martínez è riuscito a superare quota 200 successi con una singola squadra in Serie A.

(inter.it)

Leggi anche
Mutu: “Chivu? Non ha ancora ottenuto nulla, è solo all’Inter. Se l’anno...
Carboni, vietato sbagliare un altro prestito. E se la soluzione migliore fosse rimanere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA