L’Atalanta è l’avversaria contro cui Nicolò Barella ha segnato più gol in Serie A, tre in totale. A livello personale, il centrocampista è vicino a un traguardo importante: 200 vittorie con l’Inter in tutte le competizioni, al momento sono appunto 199 le gare vinte dal numero 23.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Barella a un passo dalle 200 vittorie con l’Inter. E l’Atalanta gli porta bene
ultimora
Barella a un passo dalle 200 vittorie con l’Inter. E l’Atalanta gli porta bene
Il centrocampista nerazzurro vuole raggiungere un altro traguardo e scrivere ulteriormente il suo nome nella storia interista
Dal suo arrivo in nerazzurro, solo Lautaro Martínez è riuscito a superare quota 200 successi con una singola squadra in Serie A.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA