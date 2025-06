«Barella non è riconoscibile nelle ultime due partite dell'Italia. Ha sbagliato tanti appoggi che di solito non sbaglia, non è riuscito a incidere come fa di solito. Potrebbe aver patito il finale di stagione, le cose non sono uguali per tutti. Ma i top player di questa Nazionale non hanno fatto vedere le loro qualità in queste due partite», ha aggiunto il commentatore tecnico dopo la telecronaca fatta su Rai1.