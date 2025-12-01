Dopo alcune partite non brillanti ad inizio anno, Nicolò Barella ha alzato l'asticella del livello delle sue prestazioni, diventando un fattore a tutto campo.
ultimora
Inter, riecco Barella al top e i numeri lo confermano. “Dietro solo a Nico Paz per…”
Il vice-capitano dell'Inter, ormai, è uno dei giocatori più decisivi nonché un termometro della squadra: quando Barella gira, anche l'Inter spesso e volentieri gira.
Ieri, Barella ha sfoderato una grande prestazione contro il Pisa, fornendo anche l'assist per il raddoppio di Lautaro Martinez per smorzare sul nascere le speranze di rimonta dei pisani.
Per Barella è l'assist numero 4 del campionato, che lo posiziona sul podio della Serie A. "Nel cuore del gioco brilla Nicolò Barella. Con il quarto assist stagionale, il centrocampista si conferma tra i migliori rifinitori del torneo: solo Nico Paz ha servito più passaggi vincenti finora.
Un dato che testimonia la crescita del suo impatto offensivo, già vicino ai numeri dell’intero scorso campionato", commenta infatti il sito ufficiale dell'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA