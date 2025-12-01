Dissing a Pressing tra i due giornalisti sull'argomento del giorno: l'argentino dell'Inter che ha segnato una doppietta col Pisa

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 14:02)

A Pressing l'argomento "Lautaro" è stato molto discusso. D'altronde il capitano dell'Inter, con la doppietta al Pisa si è preso per forza di cose la scena. Come fa sempre anche quando le cose vanno male. "C'è stato un retroscena poi sull'influenza prima del derby, ma Lautaro è stato sostituito dopo 60 minuti con il Milan e non era stato il vero Lautaro. Dico queste cose con severità ma con ammirazione nei confronti dell'argentino", ha sottolineato Sabatini.

Biasin ha replicato: "L'ammirazione devi averla anche quando gioca male se pensi che il giocatore è forte. Non quando fa doppietta arriva l'ammirazione perché è troppo facile». E Sabatini ha aggiunto: «Pressing non è un rotocalco o un podcast che rivediamo tra un anno in cui si parla del valore assoluto di Lautaro Martinez. È un programma che si basa sulla settimana in cui si giudica la prestazione. Le prestazioni nel derby e con l'AM sono state al di sotto del valore di Lautaro», ha detto.

«Allora - ha detto ancora Biasin - possiamo giudicare settimanalmente e diventa facilissimo. Doppietta sei fortissimo. Giochi male, non sei forte. Ti concedo questo se non parlassimo di uno che ha fatto 250 presenze con la maglia nerazzurra e quelle ti permettono di dire che è il più forte in Serie A anche settimana scorsa e non c'è bisogno di segnare ogni domenica».

«Ma la domanda qua è la valutazione della partita, se ha giocato bene o male e nel derby e con l'AM non può esserci un giudizio positivo sulla prestazione di Lautaro», ha detto ancora. Ma Biasin ha ricordato: «Settimana scorsa il giudizio non era sulla partita, ma si diceva è un attaccante che si perde qua e là». «Non ricominciare con il vizio di mettermi in bocca delle cose che ho detto, ci sono le registrazioni e non voglio storie. Lautaro se continua così fa più gol di Meazza. Ma secondo te posso discutere il valore di Lautaro? Io discuto la prestazione».

«Credo di avere un master in critiche a Lautaro - ha detto ancora Biasin - mi ricordo tutto. Tutte le volte che passano partite in cui non segna si dice che non è all'altezza dei grandi attaccanti. Possiamo far finta di niente ma si dice spesso». «Con Lautaro Chivu ha esagerato - ha aggiunto Sabatini - avrebbe fatto più comodo in campo fino alla fine e non da sostituito». «Attuale capocannoniere della Serie A, sei gol in Serie A, 4 partite e 4 gol in CL. Abbiamo parlato finora di un giocatore in crisi. Io impazzisco».

