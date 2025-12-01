Ferrara: “Lautaro leader indiscusso e giocatore di livello mondiale. Però…”

Grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, l'Inter ha espugnato il campo del Pisa tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive (Milan e Atletico Madrid). Presente negli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha parlato del capitano nerazzurro che ha scavalcato Mazzola nella classifica dei marcatori all time dell'Inter piazzandosi al quarto posto.
"Lautaro è un leader indiscusso, capocannoniere della Serie A. È un giocatore di livello mondiale che però come tutti gli attaccanti ogni tanto fa fatica ad andare in rete".
