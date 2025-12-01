FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ferrara: “Lautaro leader indiscusso e giocatore di livello mondiale. Però…”

ultimora

Ferrara: “Lautaro leader indiscusso e giocatore di livello mondiale. Però…”

Ferrara: “Lautaro leader indiscusso e giocatore di livello mondiale. Però…” - immagine 1
Presente negli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha parlato del capitano nerazzurro che ha trascinato l'Inter alla vittoria contro il Pisa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ferrara: “Lautaro leader indiscusso e giocatore di livello mondiale. Però…”- immagine 2
Getty Images

Grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, l'Inter ha espugnato il campo del Pisa tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive (Milan e Atletico Madrid). Presente negli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha parlato del capitano nerazzurro che ha scavalcato Mazzola nella classifica dei marcatori all time dell'Inter piazzandosi al quarto posto.

Ferrara: “Lautaro leader indiscusso e giocatore di livello mondiale. Però…”- immagine 3
Getty Images

"Lautaro è un leader indiscusso, capocannoniere della Serie A. È un giocatore di livello mondiale che però come tutti gli attaccanti ogni tanto fa fatica ad andare in rete".

(Dazn)

Leggi anche
Sabatini: “E’ tornato il vero Lautaro. Ma l’Inter non può nascondersi perché a...
Trevisani-Biasin, scontro su Lautaro: “No fiatone, gamba rotta!”. “Se ti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA