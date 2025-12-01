Ferrara: “Lautaro leader indiscusso e giocatore di livello mondiale. Però…”

Presente negli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha parlato del capitano nerazzurro che ha trascinato l'Inter alla vittoria contro il Pisa

Grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, l'Inter ha espugnato il campo del Pisa tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive (Milan e Atletico Madrid). Presente negli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha parlato del capitano nerazzurro che ha scavalcato Mazzola nella classifica dei marcatori all time dell'Inter piazzandosi al quarto posto.