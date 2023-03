Inter, allarme Barella rientrato: “Le sue condizioni non preoccupano. Domani…”

Convocato in seguito al forfait di De Ligt per un'infezione virale, Stefan De Vrij ha lasciato il ritiro dell'Olanda senza nemmeno giocare un minuto del match perso dagli Orange contro la Francia per 4-0. I motivi sono due: il nerazzurro sta per diventare papà e Koeman ha dato il via libera all'ex Lazio e Feyenoord dato che De Ligt si è ripreso ed è tornato a disposizione per il match di domani contro Gibilterra.