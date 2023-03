Barella, record di presenze con la maglia della Nazionale

Per Mancini l'interista è in pratica irrinunciabile: lui e Bonucci, da quando il ct è arrivato in panchina, sono stati impiegati 43 volte

Opta spiega che dall'arrivo di Mancini sulla panchina della Nazionale, l'interista è stato impiegato in ben 43 gare, un record appunto, che condivide con Bonucci tra i giocatori in movimento. Il centrocampista nerazzurro ha segnato otto gol, come due attaccanti, Immobile e Belotti. Per questo il noto profilo di statistiche parla di lui come di un 'fulcro' per l'Italia.