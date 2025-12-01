FC Inter 1908
Barella: "Cerco sempre di dare il 100% io. Nazionale? È brutto dirlo ma…"

Barella: “Cerco sempre di dare il 100% io. Nazionale? È brutto dirlo ma…” - immagine 1
Anche Nicolò Barella ha preso la parola dal palco del Gran Galà del calcio italiano: queste le dichiarazioni del centrocampista dell'Inter
Anche Nicolò Barella ha preso la parola dal palco del Gran Galà del calcio italiano. Queste le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter:

Sicuramente è diventato un calcio molto più fisico, un po’ più veloce. Diciamo che cerco di mettermi a disposizione della squadra, cerco di farlo nel modo giusto e di dare il 100%.

Nazionale? La pressione c’è sempre quando si gioca in azzurro, che è la cosa più bella del mondo. Dobbiamo ritrovare un po’ di fiducia e Gattuso in questo ci sta aiutando tanto. So che in questo momento dirlo è brutto, ma anche dall’ultima partita dobbiamo prendere il meglio. Abbiamo tempo per preparare i playoff. Faremo del nostro meglio”.

