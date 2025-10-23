FC Inter 1908
Barella, nel mirino un altro traguardo: la prossima sarà la presenza numero 300 con l’Inter

Il centrocampista e vice capitano nerazzurro continua a scalare posizioni nella classifica dei più presenti di sempre
Nicolò Barella è uno dei simboli dell’intensità nerazzurra. È, insieme a Patrizio Masini, il giocatore che ha recuperato più palloni (42) in questa Serie A.

Contro il Napoli potrebbe raggiungere un traguardo speciale: 300 partite con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni. Un numero che racconta il valore, la costanza e l’attaccamento ai colori nerazzurri.

