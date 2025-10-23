Giovanni Branchini, noto operatore di mercato, ha parlato anche del percorso intrapreso da Pio Esposito nel suo intervento per TMW. Queste le considerazioni sul giovane attaccante dell’Inter:
Branchini: “Esposito? Campione con la ‘C’ maiuscola. Inter ambiente ottimo”
Le parole del noto operatore di mercato a proposito del giovane attaccante rimasto all’Inter e subito protagonista con Chivu
"Ora ci aggrapperemo a lui e verrà bersagliato da commenti smodati. Mi ha sempre impressionato, l'ho visto più volte perché avevo giocatori a Spezia, è di un livello molto importante. Credo abbia l'intelligenza e l'educazione del Campione con la C maiuscola e sta giocando in un ambiente ottimo con compagni da cui saprà certamente trarre beneficio. Era già fortissimo ma ha potuto rimanere lontano dai riflettori fino ai 19-20 anni, crescendo e giocando a calcio. Non come Pafundi, per fare un esempio".
