Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi , ex capitano dell'Inter , è tornato così sulla vittoria dei nerazzurri sul campo della Roma di sabato scorso: "Se tu analizzi i numeri della partita, sono migliori quelli della Roma: ma la sensazione ti dice che l'Inter alla fine esce e vince anche con merito.

Ma i numeri sono quelli: e nel secondo tempo ci sono state occasioni che danno indicazioni importanti. L'Inter ha fatto la sua partita, molto buona nel primo tempo: potenzialmente poteva sviluppare qualcosa in più. Nel secondo tempo la forza fisica della Roma ha creato parecchio".