Barella show contro il Lecce. “Mezzala, regista e attaccante: ha fatto di tutto. E il gol…”

"Il segreto dev’essere quella fascia al braccio. Nicolò capitano, Nicolò migliore in campo, come spesso accade a Lautaro. Ma no, riduttivo dire così. Barella ha fatto tutto. La mezzala e pure il regista, nel primo tempo. Gli mancava giusto di svolgere le funzioni di attaccante. Eccolo qui, nella ripresa, il gol che ha blindato partita e risultato, sotto la curva Nord, entrando quasi in porta col pallone". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla partita del centrocampista sardo contro il Lecce.