Sarà sicuramente una partita particolare, come sempre, per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter domani sera tornerà in Sardegna, nella sua Cagliari, dove è nato e dove è cresciuto calcisticamente, prima di approdare in nerazzurro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cagliari-Inter, partita speciale per Barella. Ecco i suoi numeri contro l’ex squadra
ultimora
Cagliari-Inter, partita speciale per Barella. Ecco i suoi numeri contro l’ex squadra
Sarà sicuramente una partita particolare, come sempre, per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter domani sera tornerà in Sardegna
Su di lui, alla vigilia della partita, scrive il sito ufficiale interista:
"Contro il suo passato, Barella vive sempre emozioni speciali. Con il Cagliari ha disputato le prime 100 gare in Serie A, segnando 7 reti. In maglia nerazzurra ha preso parte a 7 gol contro i rossoblù (1 gol e 6 assist in 8 presenze), più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA