Cagliari-Inter, partita speciale per Barella. Ecco i suoi numeri contro l'ex squadra

Cagliari-Inter, partita speciale per Barella. Ecco i suoi numeri contro l’ex squadra

Cagliari-Inter, partita speciale per Barella. Ecco i suoi numeri contro l’ex squadra - immagine 1
Sarà sicuramente una partita particolare, come sempre, per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter domani sera tornerà in Sardegna
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sarà sicuramente una partita particolare, come sempre, per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter domani sera tornerà in Sardegna, nella sua Cagliari, dove è nato e dove è cresciuto calcisticamente, prima di approdare in nerazzurro.

Cagliari-Inter, partita speciale per Barella. Ecco i suoi numeri contro l’ex squadra- immagine 2
Getty Images

Su di lui, alla vigilia della partita, scrive il sito ufficiale interista:

Cagliari-Inter, partita speciale per Barella. Ecco i suoi numeri contro l’ex squadra- immagine 3
Getty Images

"Contro il suo passato, Barella vive sempre emozioni speciali. Con il Cagliari ha disputato le prime 100 gare in Serie A, segnando 7 reti. In maglia nerazzurra ha preso parte a 7 gol contro i rossoblù (1 gol e 6 assist in 8 presenze), più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione".

