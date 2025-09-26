"È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l'intero Paese": così, all'ANSA, il presidente della Figc Gabriele Gravina , commenta l'indicazione dell'ing. Sessa a Commissario Straordinario per gli stadi .

"Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello - ha aggiunto il n.1 della Figc - Ringraziamo il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per aver individuato una personalità di così alto profilo".