FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gravina: “Sessa Commissario per gli stadi? Ringrazio Abodi, nome di alto profilo”

ultimora

Gravina: “Sessa Commissario per gli stadi? Ringrazio Abodi, nome di alto profilo”

Gravina: “Sessa Commissario per gli stadi? Ringrazio Abodi, nome di alto profilo” - immagine 1
Così, all'ANSA, il presidente della Figc Gabriele Gravina, commenta l'indicazione dell'ing. Sessa a Commissario Straordinario per gli stadi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l'intero Paese": così, all'ANSA, il presidente della Figc Gabriele Gravina, commenta l'indicazione dell'ing. Sessa a Commissario Straordinario per gli stadi.

Gravina: “Sessa Commissario per gli stadi? Ringrazio Abodi, nome di alto profilo”- immagine 2

"Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello - ha aggiunto il n.1 della Figc - Ringraziamo il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per aver individuato una personalità di così alto profilo".

(ANSA)

Leggi anche
Cagliari-Inter, i precedenti: nerazzurri in vantaggio, Lautaro infallibile contro i sardi
Il figlio di Prisco: “Senza la P2 Berlusconi proprietario dell’Inter. Tentò due...

© RIPRODUZIONE RISERVATA