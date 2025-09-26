"È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l'intero Paese": così, all'ANSA, il presidente della Figc Gabriele Gravina, commenta l'indicazione dell'ing. Sessa a Commissario Straordinario per gli stadi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gravina: “Sessa Commissario per gli stadi? Ringrazio Abodi, nome di alto profilo”
ultimora
Gravina: “Sessa Commissario per gli stadi? Ringrazio Abodi, nome di alto profilo”
Così, all'ANSA, il presidente della Figc Gabriele Gravina, commenta l'indicazione dell'ing. Sessa a Commissario Straordinario per gli stadi
"Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello - ha aggiunto il n.1 della Figc - Ringraziamo il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per aver individuato una personalità di così alto profilo".
(ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA