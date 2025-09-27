Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, corteggiato dall'Al Hilal, club di Simone Inzaghi.
Moretto: "Ausilio, Inter o Al Hilal? Ci arrivano segnali importanti sul fatto che lui…"
Moretto: “Ausilio, Inter o Al Hilal? Ci arrivano segnali importanti sul fatto che lui…”
Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, corteggiato dall'Al Hilal
"Aveva una proposta importante sul tavolo dall'Arabia, dall'Al Hilal: ma ci arrivano segnali di un Piero Ausilio totalmente coinvolto nel progetto Inter e totalmente coinvolto nelle prossime mosse da fare.
Tutto ci fa pensare che possa continuare il suo percorso all'Inter: questo coinvolgimento totale del dirigente nel progetto ci fa credere che, nonostante l'offerta importante dell'Al Hilal, lui voglia e possa continuare in nerazzurro".
