Il direttore de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sull'eliminazione della formazione nerazzurra dalla Champions League

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 19:16)

Il direttore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli ha parlato su Skysport dell'eliminazionedell'Interin Champions per mano del Bodo: «Troppo serenità nonostante la sconfitta? Perché l'Inter come ha dimostrato la storia recente della scorsa stagione, dove ha pensato di poter concorrere e magari vincere due competizioni ha preso atto, in una stagione disastrosa dal punto di vista dei risultati e poi ognuno la può leggere come gli pare ma alla fine nello sport conta l'albo d'oro, di una lezione. L'Inter ieri non ha giocato alla morte perché già nelle dichiarazioni di intenti di inizio stagione aveva messo il campionato come obiettivo principale».

«L'Inter non ha una rosa che le permette di competere per due manifestazioni. Un po' perché altri giocatori importanti sono più stanchi di altre stagioni e un po' perché a parte Esposito alcuni acquisti non hanno reso come l'Inter sperava. Siamo bravi a descrivere un calcio italiano sull'orlo del disastro e nel pieno di un fallimento economico, il calcio italiano ha vinto un EL, portato una squadra in due finali di CL, vinto una Conference e fatto altre due finali di Conference. Non è che siamo proprio la sentina dello sport europeo. Quest'anno i club più accreditati per andare avanti Napoli, Inter e Juve, due non ci sono riuscite, il Napoli è una bellissima squadra ma certamente il posto che aveva nella prima fase di CL non rispecchia i valori tecnici, vale molto di più. E l'Inter perché si è posta come obiettivo lo scudetto che è il lavagro attraverso cui doveva rigenerarsi dopo il fallimento dello scorso anno. Ricordiamo come è finita a Monaco e l'eliminazione al limite dell'umiliazione al Mondiale per Club».

-Ha ragione Chivu quando dice che non può rimproverare nulla ai suoi ragazzi? E cosa si può dire a Chivu? — Era uno spogliatoio disintegrato nella propria autostima. Quando perdi una finale di CL con un risultato eclatante dal punto di vista del punteggio come vuoi che ne esca la squadra? Distrutta. Hanno perso uno scudetto in casa contro la Lazio che era già vinto e Chivu ha dovuto rimettere insieme i cocci. Il collante è la difesa a oltranza e strenua, fino al dichiarare quasi l'incredibile, dei propri uomini e fino ad ora in campionato i risultati ti danno ragione. Vero che l'Inter esce male dalla Champions, perché un club come l'Inter non può uscire come è uscita, ma in campionato ha 10 punti sulla seconda. Un campionato che sente di avere in mano, che non ha vinto perché la storia dell'Inter è fatta da piccole follie, ma sente di avere in mano.

-Il Bodo ha meritato di passare il turno, ha detto Chivu... — Ha fatto due partite perfette. È una squadra che ha valori tecnici più bassi di quelli dell'Inter. È molto ben allenata. Non sono entusiasta del loro gioco, sono ben organizzati e hanno fatto catenaccio all'italiana. Non è il nuovo verbo calcistico del Barcellona di Guardiola. Ma ha voluto di più il passaggio del turno ed è una squadra certamente meno spremuta dell'Inter e che ha meritato gli ottavi di finale. Non c'è dubbio su questo.

(Fonte: SS24)