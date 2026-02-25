Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt anche al ritorno:
Condò: "Ieri l'Inter ci è sembrata arrendersi senza combattere perché…"
Condò: “Ieri l’Inter ci è sembrata arrendersi senza combattere perché…”
Paolo Condò ha parlato dell'eliminazione dalla Champions dell'Inter per mano del Bodo Glimt: le considerazioni del giornalista
"Penso all'importanza dei momenti delle partite, l'Inter ci è sembrata quasi arrendersi senza combattere fino in fondo? Perché non ha segnato un gol, perché quando devi fare una grande rimonta, un gol all'inizio del match, intendo i primi 20 minuti, inizia a rafforzare le tue speranze e a sgretolare le certezze degli avversari.
Ieri il Bodo è partito con due gol di margine, per poi farne diventare tre e anche quattro prima del gol di Bastoni. Se l'Atalanta riduce da due a uno, c'è anche qualche possibilità che il Dortmund senta il fiato sul collo"
