"Penso all'importanza dei momenti delle partite, l'Inter ci è sembrata quasi arrendersi senza combattere fino in fondo? Perché non ha segnato un gol, perché quando devi fare una grande rimonta, un gol all'inizio del match, intendo i primi 20 minuti, inizia a rafforzare le tue speranze e a sgretolare le certezze degli avversari.