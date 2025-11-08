FC Inter 1908
Baroni: “Sempre a parte con Inter e Atalanta. Ok contributo Asllani, Juve può vincere scudetto”

Baroni: “Sempre a parte con Inter e Atalanta. Ok contributo Asllani, Juve può vincere scudetto” - immagine 1
Durante la conferenza stampa, il tecnico del Torino Baroni ha parlato del momento della squadra dopo il pareggio nel derby con la Juve

CRESCITA - "Abbiamo quasi sempre fatto bene a parte i primi minuti contro l'Inter e l'Atalanta. La squadra sta crescendo perchè abbiamo cambiato tanto e per trovare la continuità ci vuole tempo. I ragazzi si allenano bene e sono sicuro che cresceremo".

SCUDETTO - "Juve può vincerlo? "Secondo me si, perchè secondo me anche Tudor ha fatto un grande lavoro e adesso Luciano farà in modo di far fare un grande campionato alla sua squadra. Io penso solo al Torino e voglio ritrovare l'energia e i valori della storia del Toro".

ASLLANI - Ai microfoni di Dazn: "Asllani ha dato un contributo, come Adams. Credo però che sia stato il click ad inizio ripresa, ho chiesto un cambio di pressione e la squadra è rientrata in campo in modo migliore. Kristian ci ha dato le uscite che ci servivano. 

