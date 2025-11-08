Baroni: “Sempre a parte con Inter e Atalanta. Ok contributo Asllani, Juve può vincere scudetto”

Durante la conferenza stampa, il tecnico del Torino ha parlato del momento della squadra dopo il pareggio nel derby con la Juve

Andrea Della Sala Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 22:32)

Durante la conferenza stampa, il tecnico del Torino Baroni ha parlato del momento della squadra dopo il pareggio nel derby con la Juve

CRESCITA - "Abbiamo quasi sempre fatto bene a parte i primi minuti contro l'Inter e l'Atalanta. La squadra sta crescendo perchè abbiamo cambiato tanto e per trovare la continuità ci vuole tempo. I ragazzi si allenano bene e sono sicuro che cresceremo".

SCUDETTO - "Juve può vincerlo? "Secondo me si, perchè secondo me anche Tudor ha fatto un grande lavoro e adesso Luciano farà in modo di far fare un grande campionato alla sua squadra. Io penso solo al Torino e voglio ritrovare l'energia e i valori della storia del Toro".

ASLLANI - Ai microfoni di Dazn: "Asllani ha dato un contributo, come Adams. Credo però che sia stato il click ad inizio ripresa, ho chiesto un cambio di pressione e la squadra è rientrata in campo in modo migliore. Kristian ci ha dato le uscite che ci servivano.