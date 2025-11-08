Chivu non vuole rinunciare alle sue idee e sta cercando di trovare una soluzione a questa problematica difensiva

Andrea Della Sala Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 22:16)

Chivu ha mantenuto il 3-5-2 di Inzaghi e tutto sommato sembra puntare anche sugli stessi uomini, salvo qualche variazione. Variazione nell'atteggiamento della squadra, che vuole essere più aggressiva e che gioca più alta, con una difesa avanti di qualche metro rispetto a quella degli scorsi anni.

Getty Images

Questa nuova propensione espone la difesa dell'Inter a qualche rischio in più: vengono lasciati più metri alle spalle dei difensori e quando si affrontano avversari veloci la retroguardia nerazzurra può andare maggiormente in difficoltà. Chivu non vuole rinunciare alle sue idee e sta cercando di trovare una soluzione a questa problematica.

Soluzioni — Un'ipotesi potrebbe quella di cambiare leggermente l'atteggiamento quando si affrontano le big, visto che negli scontri diretti l'Inter ha pagato in termini di risultato ma non di prestazione. Ma c'è anche l'ipotesi più suggestiva: il cambio del centrale di difesa che Chivu sta sperimentando e che sembra stia pagando per sopperire a questa difficoltà. Acerbi e De Vrij hanno dimostrato di essere ancora difensori estremamente affidabili, soprattutto sull'uomo, ma lasciano qualche perplessità se devono rincorrere indietro e se hanno parecchi metri alle loro spalle.

Bisseck Da qui nasce l'idea di testare Bisseck nel ruolo di centrale. Provato contro Fiorentina e Verona, subito dopo la sconfitta di Napoli che ha messo in luce le difficoltà di Acerbi, il tedesco ha risposto in modo molto positiva. Sicuramente lo rivedremo in quel ruolo e può essere anche un'idea per il futuro, tenendo presente anche l'ipotesi Akanji. Da braccetto Bisseck ha dimostrato di poter essere utile, ma ha anche evidenziato pericolose distrazioni negli ultimi anni. Da centrale i numeri di queste due partite, premiano l'idea di Chivu: numero di salvataggi superiore ai colleghi acerbi e De Vrij, una media di palloni recuperati nettamente superiore, più intercetti portati a casa e un numero superiore di duelli vinti. La heatmap mostra anche un'attenzione maggiore del tedesco a preservare la zona difensiva, a sottolineare probabilmente il fatto che non voglia farsi trovare fuori posto. Soluzione definitiva? Non ancora, toccherà a Bisseck confermarsi sul lungo periodo.