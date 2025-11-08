FC Inter 1908
Parma-Milan, Marelli sul 2-2: “Contatto Pellegrino-Pavlovic? No estremi per il rigore perché…”

Altro episodio che fa discutere in Parma-Milan, questa volta sul risultato di 2-2: le parole di Marelli sul contatto Pellegrino-Pavlovic
Altro episodio che fa discutere in Parma-Milan, questa volta sul risultato di 2-2. Ecco le parole di Luca Marelli sul rigore non concesso ai padroni di casa dopo un contatto in area tra Pavlovic e Pellegrino.

"Vedendo le immagini, entrambi si aiutano con le braccia: Pellegrino col braccio destro e Pavlovic col sinistro. Nel momento in cui Pellegrino cade, Pavlovic lo ha già lasciato: non ci sono gli estremi per il calcio di rigore", ha detto Marelli (qui le sue parole sul rigore concesso al Milan invece).

