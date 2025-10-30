Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport dal centro di Milano, ha analizzato i meriti di Cristian Chivu in questi primi mesi sulla panchina dell'Inter in base all'eredità raccolta. Qui il pensiero del giornalista:
Barzaghi (Sky): “Inter, Chivu ha scalato una montagna. Basta poco per…”
Il pensiero del giornalista a proposito del nuovo corso nerazzurro
"Sulla carta l'Inter si è rinforzata rispetto all'anno scorso, ha più opzioni. La squadra di Inzaghi giocava a memoria, era più fresca mentalmente, mentre Chivu ha dovuto subito scalare la montagna del mondiale per club e dei postumi della finale di Champions. L'ostacolo è superato, ma basta poco, tipo una sconfitta con episodi singolari dopo sette vittorie di fila, per criticarla di nuovo. A livello psicologico la squadra si sta ricostruendo, servirà ancora un po' di tempo per ritrovare quella consapevolezza".
