Barzaghi (Sky): “Inter, Chivu ha scalato una montagna. Basta poco per…”

"Sulla carta l'Inter si è rinforzata rispetto all'anno scorso, ha più opzioni. La squadra di Inzaghi giocava a memoria, era più fresca mentalmente, mentre Chivu ha dovuto subito scalare la montagna del mondiale per club e dei postumi della finale di Champions. L'ostacolo è superato, ma basta poco, tipo una sconfitta con episodi singolari dopo sette vittorie di fila, per criticarla di nuovo. A livello psicologico la squadra si sta ricostruendo, servirà ancora un po' di tempo per ritrovare quella consapevolezza".