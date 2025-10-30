FC Inter 1908
I tifosi presenti allo store nerazzurro hanno potuto partecipare a una speciale sessione di foto e autografi con l'attaccante dell'Inter
Alessandro De Felice
Un pomeriggio di emozioni e sorrisi all'Inter Store San Babila, teatro di un evento speciale che ha visto protagonista Francesco Pio Esposito. I tifosi nerazzurri presenti hanno avuto l'occasione unica di incontrare e conoscere il giovane attaccante dell'Inter durante una sessione dedicata di foto e autografi.

Pio Esposito ospite all’Inter Store San Babila: autografi e foto con i tifosi- immagine 2
Getty Images

Un evento esclusivo che ha premiato i tifosi che nei giorni scorsi hanno acquistato una maglia ufficiale con personalizzazione della stagione 2025/26 all'Inter Store San Babila di Galleria Passerella 2.

Un momento indimenticabile per tutti i partecipanti, che hanno potuto condividere la propria passione nerazzurra con Pio Esposito.

(Fonte: Inter.it)

