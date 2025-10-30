Pio Esposito ospite all’Inter Store San Babila: autografi e foto con i tifosi

Un momento indimenticabile per tutti i partecipanti, che hanno potuto condividere la propria passione nerazzurra con Pio Esposito.
(Fonte: Inter.it)
Un pomeriggio di emozioni e sorrisi all'Inter Store San Babila, teatro di un evento speciale che ha visto protagonista Francesco Pio Esposito. I tifosi nerazzurri presenti hanno avuto l'occasione unica di incontrare e conoscere il giovane attaccante dell'Inter durante una sessione dedicata di foto e autografi.
Un evento esclusivo che ha premiato i tifosi che nei giorni scorsi hanno acquistato una maglia ufficiale con personalizzazione della stagione 2025/26 all'Inter Store San Babila di Galleria Passerella 2.
