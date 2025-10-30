Bazzani: “Inter viva, grande approccio Chivu. Si giocherà lo scudetto”

"E' decisamente in difficoltà, però mentale. Non ha sicurezza, non sente fiducia in se stesso, è un po' abulico quindi. il Milan deve sperare che il prima possibile riesca a sbloccarsi, perché poi è l'unica prima vera punta. Il Milan in certe partite ha bisogno della prima punta, anche se il gioco di Allegri si muove anche sugli esterni. Il Milan se vuole lottare per obiettivi importanti non può pensare di lottare per obiettivi importanti a una punta di spessore. lo credo che se da qui a gennaio non dovesse dare risposte, diventerebbe difficile tenerlo. Perché il tempo oggettivamente lo ha avuto. Quest'anno i giocatori hanno un atteggiamento diverso, Allegri ha messo a posto molte cose. Comunque in estate aveva già deciso cosa fare con lui, poi non si è concretizzata"

"Ci sono allenatori navigati ma Chivu si è approcciato molto bene, nella comunicazione, nell'approccio con lo spogliatoio. Riuscire a rimotivare la squadra non è cosi scontato. E lo sta facendo molto bene. Vedi una squadra viva, che oggi si riconosce nel proprio allenatore. Ci vuole sensibilità e credibilità in certi gruppo, e lo è stato sicuramente. E' un percorso lungo però il suo e porterà l'Inter a giocarsi lo Scudetto. Per me ha ancora la rosa più forte, anche come profondità. E più abituata a gestire il doppio impegno. Alla fine la scelta di Chivu è stata azzeccata, mi piace in tutto, anche nel gioco".